POL-PDLD: Sturm gefährdet Straßenverkehr

Landau (ots) - Am 08.12.2018 kam es in der Godramsteiner Straße in Landau durch den böigen Starkwind zu mehreren Gefahrenstellen im Verkehr. Durch den böigen Wind sind zahlreiche Bauzäune wie gar ein ganzes Gerüst auf den Bürgersteig und die Fahrbahn gestürzt. Mit Hilfe der Feuerwehr Landau konnte das Baugerüst wieder aufgestellt werden. Es entstanden keine Personen oder Sachschäden.

