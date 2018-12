POL-PDLD: Fahrzeuge beschmiert in Wörth am Rhein

Außenspiegel und Windschutzscheibe beschmiert Bild-Infos Download

76744 Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 09.12.18 wurden in der Wörther Lortzingstraße etwa ein Dutzend Fahrzeuge mit blauer Farbe beschmiert. Es wurde jeweils ein "F" auf der Windschutzscheibe aufgebracht sowie der linke Außenspiegel überschmiert und so ein Schaden von etwa 3.000.-EUR verursacht. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter der 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

