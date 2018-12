POL-PDLD: Bellheim - Unfallflucht auf B9

Germersheim (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter PKW Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Bellheim Nord auf die Bundesstraße 9 in Richtung Karlsruhe auf. Dabei zog er direkt von dem dortigen Beschleunigungsstreifen nach links auf die Überholspur und übersah einen dort fahrenden 35-jährigen Verkehrsteilnehmer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur noch verhindern, indem er selbst den Fahrstreifen wechselte und dabei mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Der rücksichtslose Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

