POL-PDLD: Roschbach - Handgranatenfund bei Entrümpelung eines Hauses

Roschbach (ots) - Bei der Entrümpelung des Dachbodens eines Anwesens in der Hauptstraße in Roschbach fanden die neuen Hauseigentümer am Samstag, den 08.12.18, eine bereits angerostete Handgranate an der der Splint noch steckte. Der verständigte Kampfmittelräumdienst nahm die Handgranate, bei der es sich um ein britisches Modell aus dem ersten Weltkrieg handelte, in Verwahrung. Wie die Handgranate auf den Dachboden gelangte, konnte nicht geklärt werden. Eine konkrete Gefahr für die Anwohner bestand nicht.

