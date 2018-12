Bäume auf der Autobahn Bild-Infos Download

Neustadt/A65 (ots) - Am Sonntag, den 09.12.18, gegen 00.30 Uhr wurde die PI Edenkoben über querliegende Bäume auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe, im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Süd informiert. Hier waren mehrere Bäume und Äste auf Grund des starken Winds auf die rechte Spur geweht worden weswegen zunächst die rechte Fahrspur gesperrt wurde. Da der Wind jedoch stärker wurde und eine Gefahr für die auf der Autobahn fahrenden Verkehrsteilnehmer nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, wurde die A65 in Richtung Karlsruhe ab 01.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Neustadt-Nord ausgeleitet. Die verständigte Autobahnmeisterei Kandel räumte die Bäume zur Seite und sicherte sie gegen erneutes Verwehen. Die Vollsperrung wurde um 03.20 Uhr aufgehoben.

