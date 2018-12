POL-PDLD: Hainfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Hainfeld (ots) - Zwischen Donnerstag, den 06.12.18 und Samstag, den 08.12.18, brachen unbekannte Täter über die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in Hainfeld, In den Bitzwiesen, ein. Die Hauseigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

