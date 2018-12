POL-PDLD: Edenkoben - Zwei Pkw-Aufbrüche

Edenkoben (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Schubertstraße in Edenkoben aus einem Renault eine Aktentasche entwendet. In der gleichen Nacht wurde bei einem Mercedes-Benz, ebenfalls in der Schubertstraße, die Abdeckung der Mittelkonsole herausgerissen. Entwendet wurde hier nichts. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 500 Euro. In beiden Fällen seien die Fahrzeuge abgeschlossen gewesen. Aufbruchspuren waren keine erkennbar. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

