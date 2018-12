POL-PDLD: Germersheim - Sachbeschädigung an PKW

Germersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06.12.-07.12.18) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Citroen, der vor einem Anwesen in der Hans-Mayer-Straße in Germersheim geparkt war. An dem Fahrzeug wurde die Beifahrertür zerkratzt und der Heckscheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an

pigermersheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell