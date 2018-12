POL-PDLD: Maikammer - Falsches Verhalten an Baustellenampel führt zu Stau

Maikammer (ots) - Am Samstag, den 08.12.18, gegen 17.45 Uhr wurde die PI Edenkoben durch zahlreiche Verkehrsteilnehmer darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Baustellenampel auf der L 516 bei Maikammer, in Fahrtrichtung Neustadt, Dauer Rot zeigen würde und sich der Verkehr bereits stark zurückstauen soll. Eine Überprüfung der Straßenmeisterei Landau ergab, dass der erste Pkw an der Ampel sich bereits zu weit links eingeordnet hatte und sich somit außerhalb des Kontaktschleifenbereichs befand. Aus diesem Grund schaltete die Ampel auch nicht auf Grün.

