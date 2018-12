POL-PDLD: Lustadt - Einbruchsdiebstahl

Germersheim (ots) - Ein Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus wurde am 08.12.2018 in Lustadt gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Täter den Hintereingang des Hauses aufgehebelt und die Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Da das Haus jedoch im Moment nicht bewohnt wird, wurde lediglich Sachschaden verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

