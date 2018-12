POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Hatzenbühl

76770 Hatzenbühl (ots) - Am Freitag, dem 07.12.18, missachtete gegen 19:10 Uhr ein 51-jähriger Skoda-Fahrer die Vorfahrt einer 30 Jahre alten Hyundai-Fahrerin in Hatzenbühl, als er von der Gartenstraße in die Luitpoldstraße einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000.-EUR.

