POL-PDMT: Ransbach-Baumbach, Feuerwehreinsatz auf Geburtstagsparty

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Dienstag, den 01.05.2018 gegen 00.02 Uhr löste der Leichtsinn von Gästen einer Geburtstagsparty einen Feuerwehreinsatz aus. Vier Personen bestiegen eine auf dem Gelände abgestellte Hebebühne und fuhren mit dieser in die Höhe. Aufgrund der hierdurch hervorgerufenen Überlastung schaltete diese ab, so dass die vier Personen von der Feuerwehr mit der Rettungsleiter geborgen werden mussten. Es wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell