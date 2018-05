POL-PDMT: Körperverletzung nach Fußballspiel in Horressen am Sonntag, 29.04.18

Montabaur (ots) - Nach den Spitzenspiel in der Kreisliga C zwischen der SG Horressen II und dem FSV Stromberg kam es am Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zunächst wurde eine Massenschlägerei gemeldet. Vor Ort konnte jedoch ermittelt werden, dass lediglich drei Personen beteiligt waren. Demnach soll ein Spieler der Heimmannschaft zunächst von einem Gästespieler beleidigt worden sein, es folgte ein Wort auf das andere, woraufhin der Spieler des FSV Stromberg den Spieler der SG Horressen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem der Getroffene zu Boden gefallen war, sollen sich mehrere Spieler aus Stromberg um den am Boden liegenden versammelt haben. Aus dieser Gruppe heraus soll eine weitere Person einmal gegen den Rücken des Geschädigten getreten haben. Der Geschädigte zog sich eine Verletzung am rechten Auge zu und klagte über Rückenschmerzen. Die beiden Beschuldigten konnten vor Ort ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell