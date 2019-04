Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Neuwied (ots)

3 beschädigte Fahrzeuge, davon 2 nicht mehr fahrbereit und eine leichtverletzte Person. So die Bilanz eines Auffahrunfalls gestern morgen in der Engersgaustraße in Neuwied. Die Fahrzeug fuhren hintereinander bis zur Einmündung Komiteestraße, in die das erste Fahrzeug abbiegen wollte, jedoch vorfahrtsbedingt anhalten musste. Der nachfolgende PKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug normal anhalten, was dem 3. Fahrzeugführer nicht mehr gelang. Er fuhr auf den zweiten PKW auf und schob diesen durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davor wartenden PKW. Der Fahrer des mittleren PKW wurde leicht verletzt. Das zweite und dritte Fahrzeug wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell