POL-PDNR: Herdorf - Einbruchsdiebstahl in Obst- und Gemüsegeschäft

Herdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 03.04.2019 durch ein seitlichen gelegenes Fenster in ein Obst- und Gemüsegeschäft in der Schneiderstraße in Herdorf ein. Im Inneren des Verkaufsraumes beschädigten sie mehrere Kühl- und Gefrierschränke. Weiterhin wurde Wechselgeld im zweistelligen Eurobereich entwendet. Man hatte wohl zunächst versucht, die Eingangstüre aufzuhebeln, dies misslang jedoch. Der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

