POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Ebersheim

Mainz (ots) - In einer Tiefgarage in Mainz-Ebersheim kam es im Zeitraum vom 30.11.-01.12.2018 zu einer Sachbeschädigungsserie an geparkten Fahrzeugen. Bislang meldeten sich vier Geschädigte, deren PKW mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf etwa 8000EUR. Der Täter ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131/654310 entgegen.

