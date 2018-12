POL-PPMZ: Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Stadecken-Elsheim (ots) - Am Samstag, den 01.12.2018 gegen 02.44 Uhr kam es in Stadecken-Elsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Unfallverursacher trotz absolutem Alkoholverbot für Fahranfänger vor Fahrtantritt alkoholische Getränke genossen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,75 Promille Atemalkoholkonzentration, weshalb dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiinspektion Mainz 3



Telefon: 06131 65-4310

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell