Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Gullydeckel entwendet

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Kirchener Bahnhofstraße, nähe Siegbrücke, die Abdeckung eines Regeneinlaufschachtes. Der Verlust wurde am Montag, den 01.04.2019, gegen 10:00 Uhr festgestellt. Durch das Fehlen des Deckels war eine Gefahrenstelle in der Fahrbahn entstanden. Diese wurde abgesichert und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

