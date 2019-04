Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Sachbeschädigung durch Graffiti

Betzdorf (ots)

Zum wiederholten Male beschädigten bislang unbekannte Täter ein Garagentor in Daaden. Die von der Martin-Luther-Straße erreichbare Garage wurde mit weißer Lackfarbe besprüht. Der Tatzeitraum soll in der Nacht von Sonntag, den 31.03.2019 zum Montag liegen. Bereits in der Vergangenheit wurden mehrere Garagentore mit schwarzer und weißer Lackfarbe beschädigt. Betroffen waren die Straßen Oberste Ströthe und Martin-Luther-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

