Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Koblenzer Str. 40, Parkplatz Toom-Baumarkt (ots)

Am Di.,02.04.2019, in der Zeit von 10.00-10.30 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- / Ausparken leicht gegen den parkenden PKW eines 74-jährigen Fahrzeughalters eines Pkw Ford B-Max. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw Ford entstand geringer Sachschaden. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge meldete den Unfall im Baumarkt. Das von dem Zeugen angegebene Kennzeichen des Unfall verursachenden Fahrzeugs ist nicht ausgegeben. Dieser Zeuge und gegebenenfalls weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

