Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neueinführung von Fahrradstreifen; Neubesetzung im Bezirksdienst der Neuwieder Polizei hier: EINLADUNG für MEDIENVERTRETER

Neuwied (ots)

Die Polizeiinspektion Neuwied wird im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit sowie zur Kriminalitätsbekämpfung ab Mitte April 2019 Fahrradstreifen im Stadtgebiet von Neuwied einsetzen. Im Rahmen regelmäßig stattfindender Streifen werden speziell ausgestattete Polizeibeamtinnen und -beamte für die Sicherheit im Innenstadtbereich sowie in den Parkanlagen sorgen. Die offizielle Einführung der Fahrradstreifen findet am Donnerstag, 11.04.2019, um 16:00 Uhr, im Besprechungsraum der Polizeidirektion Neuwied in der Reckstraße 6 statt.

Gleichzeitig wird Polizeioberkommissarin Regina Fleischer als neue Bezirksbeamtin für die Stadtteile Niederbieber, Oberbieber und Altwied vorgestellt. Regina Fleischer tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Tross an, der zum 31.03.2019 in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wurde. Polizeioberkommissarin Fleischer hält donnerstags von 13:00 - 15:30 Uhr Sprechstunden für die genannten Stadtteile in ihrem Büro im Gebäude des Deutschen Roten Kreuz OV Niederbieber in der Nodhausener Straße 9.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter der Telefonnummer 02631/878-154 oder - 155 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de bis Dienstag, 09.04.2019.

