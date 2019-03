Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Täter steigen durchs Fenster ein

Herdecke (ots)

Am vergangenen Wochenende (01.03 bis 03.03) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Siedlerstraße ein. Sie hebelten ein bodentiefes Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.

