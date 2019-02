Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Einbruch in Osthofen

Osthofen (ots)

Am Freitag, 15.02.2019, wird gegen 19:00 Uhr in Osthofen in der Friedrich-Ebert-Straße eine private Alarmanlage eines Wohnhauses ausgelöst. Da die Bewohner sich derzeit in Urlaub befinden, sucht ein Angehöriger das Haus auf, kann jedoch zunächst nichts feststellen. Die Polizei wurde nicht informiert. Erst am Folgetag werden dann bei genauerer Nachschau Hebelspuren an einer rückseitigen Tür festgestellt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Worms unter 06241-8520 in Verbindung zu setzen.

Grundsätzlich sollte die Polizei bei Auslösen von Alarmanlagen oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang unverzüglich informiert werden.

