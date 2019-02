Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zu schnell unterwegs - Cabrio überschlägt sich

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, um 19:59 Uhr meldet das automatische Notrufsystem "eCall" den Überschlag eines Audis auf der L437 Höhe der Ortslage Gimbsheim. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 34-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der B9 kommend in Richtung Eich, als er in einer langen Linkskurve die Kontrolle über seinen Audi S5 verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem massiven Baumstumpf, worauf sich der PKW überschlug und ca. 90m dahinter auf den Rädern zum Liegen kam. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zwar selbstständig verlassen, wurde anschließend allerdings ins Klinikum eingeliefert. Die L437 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro.

