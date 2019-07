Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Wohnanhänger mit Straßenbaum kollidiert

Wangerland. Am 04.07.2019 kam um 12:05 Uhr, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, ein Fahrzeug mit Wohnwagen auf der Goldstraße in Fahrtrichtung Schillig nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Wohnwagen mit einem Straßenbaum, der beschädigt wurde. Am mitgeführten Wohnwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (FOTO), verletzt wurde niemand.

