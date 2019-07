Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Holzgestells in Schortens - ein sog. Insektenhotel brannte, Zeugin sah kurz zuvor zwei Jugendliche - weitere Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 04.07.2019 um 19.05 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Heidmühle zu einem Brand eines dort stehenden Holzgestells, einem sog. Insektenhotels. Ein in der Nähe stehender Baum wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schortens und Accum löschten den Brand ab.

Eine Zeugin hatte kurze Zeit vorher zwei Jugendliche in unmittelbarer Nähe zum Brandort gesichtet, so dass weitere Zeugen, die in dieser Zeit ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-115 in Verbindung zu setzen.

