Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auf Fahrschulwagen aufgefahren

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag (09:30 Uhr) befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Herten den Westerholter Weg in Richtung Westen. An der Kreuzung zum Westring wartete eine 56-jährige Fahrlehrerin aus Recklinghausen, mit dem 19-jährigen Fahrschüler aus Oer-Erkenschwick, an einer roten Ampel. Der Hertener fuhr auf das wartende Fahrzeug auf, dabei verletzte sich die 56-Jährige leicht. Es entstand 7.500 Euro Sachschaden.

