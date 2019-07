Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines PKW-Schlüssels in Bockhorn mit anschließender Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am frühen Donnerstagabend, 04.07.2019, entwendete gegen 18.15 Uhr ein 33-Jähriger aus Bockhorn den PKW-Schlüssel seiner Mutter und fuhr unbefugt mit dem PKW Volvo zunächst in unbekannte Richtung davon. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten eingesetzte Beamte das Fahrzeug um 19:15 Uhr im Stadtgebiet Wilhelmshaven feststellen und der 33-Jährige angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Person stellten die Beamten eine BtM-Beeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Test ergab einen Nachweis des vorherigen Konsums von Opiaten und Kokain, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde. Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf das Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu haben, dauern an.

