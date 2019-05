Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Ehrlicher Finder

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 04.05.2019, gegen 14:30 Uhr, erschien ein 55-Jähriger Koblenzer bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich und übergab eine gefundene Handtasche. Diese hatte die Besitzerin an dem Einkaufswagen in einem Großhandel in Bubenheim hängen lassen. In der Tasche befanden sich diverse persönliche Unterlagen und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Ein Angehöriger der Eigentümerin holte die Tasche ab und übergab sie an die Dame.

