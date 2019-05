Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit Flucht, wer kann Täterhinweise geben?

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 04.05.2019, im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Rübenacher Straße 104 in Koblenz ein Unfall mit einem Einkaufswagen. Ein männlicher Kunde hatte den Einkaufswagen unachtsam gegen die Fahrertüre eines abgestellten BMW rollen lassen und verursachte einen Schaden von ca. 500EUR. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, stieg er anschließend in einen roten Pkw und fuhr davon. Die Polizei in Koblenz Metternich nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter 0261-103 2910 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-103-1099

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell