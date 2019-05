Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Frau bei Verkehrsunfall in Koblenz verletzt...

Koblenz (ots)

Gestern ereignete sich um 13:30 Uhr auf der Koblenzer Schlachthofstraße ein Verkehrsunfall bei dem zwei PKW beteiligt waren und eine Fahrerin verletzt wurde. Einer der PKW fuhr auf der Schlachthofstraße in Richtung Innenstadt. Der andere PKW befuhr zunächst in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links abbiegen um auch in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der PKW, welcher in Richtung Innenstadt fuhr geriet auf den Mittelgrünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Dadurch lösten alle Airbags im PKW aus und die Frontscheibe schleuderte auf den Grünstreifen. Die Fahrerin in diesem PKW wurde dabei verletzt und musste in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden.

