POL-PPKO: Gas mit Bremse verwechselt...

Gestern kam es gegen 15:00 Uhr in der Gulisastraße hier in Koblenz zu einem Verkehrsunfall bei dem ein PKW gegen eine Hauswand fuhr. Die Mitteilung über den Verkehrsunfall ging bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 ein. Vor Ort konnten die Polizeikräfte feststellen, dass der 76-jährige Fahrer auf einem Parkplatz wenden wollte. Hierbei verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse und fuhr gegen eine angrenzende Hauswand. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand durch den Aufprall ein massiver Sachschaden.

