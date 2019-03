Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 18.03.2019 Trickdiebstahl

Altenkirchen (ots)

Am 16.03.2019 gegen 09.25 Uhr, saß eine 56- jährige Frau in ihrem PKW auf dem Parkplatz Lidl in Altenkirchen, als ein bisher unbekannter junger Mann,schwarze Haare und dunklem Teint an die Scheibe der Fahrertür klopfte. Er machte sie auf Kleingeld aufmerksam, dass neben ihrem Fahrzeug lag. Sie nahm an, dass sie das Geld vielleicht aus ihrem Geldbeutel verloren habe, stieg aus und sammelte die Münzen ein. Als sie sich wieder in ihr Fahrzeug setzte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche von der Rücksitzbank mit Mobiltelefon, Bargeld und Zahlungskarten verschwunden war.

Hinweise bitte an die



Polizei Altenkirchen

Tel.: 02681/9460 o. pialtenkirchen@polizei.rlp.de









