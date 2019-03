Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57587 Birken-Honigsessen, K 71 (ots)

Am Sa., 16.03.2019, gegen 20:52 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford S-Max und nachfolgend ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi Q2 die K 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Auf dem Streckenabschnitt ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt. Außerdem besteht dort ein Überholverbot. Vor der Ortslage von Birken-Honigsessen, vermutlich am Ende einer Rechtskurve, setzte der Audi-Fahrer zum Überholen des vorausfahrenden Pkw Ford an. Als die beiden Fahrzeuge sich direkt nebeneinander befanden, stießen diese seitlich zusammen. An beiden Pkw entstand insgesamt ca. 12000,-EUR Sachschaden.

