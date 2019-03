Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Wild

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Sa., 16.03.2019, gegen 02:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Daimler-Benz die B62 aus Hövels kommend in Richtung Siegenthal. Plötzlich querte von links ein Reh die Fahrbahn. Der 20-Jährige wich aus und fuhr in den Straßengraben. Hierbei wurde das Erdreich am Fahrbahnrand nicht unerheblich aufgewühlt. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug musste aus dem Straßengraben gezogen werden.

