Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, L 289 / Höhe Glatteichener Weg (ots)

Eine 35-Jährige befuhr am So., 17.03.2019, gegen 12:05 Uhr, mit ihrem Pkw Citroén die L 289 aus Richtung Selbach-Kirchseifen kommend in Richtung Wissen. Kurz nach der Abzweigung Glatteneichener Weg kam ihr nach eigenen Angaben im dortigen Kurvenbereich ein größerer, dunkler PKW teilweise auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ca. 400,-EUR Sachschaden entstand. Der andere Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die 35-Jährige gab eine dunkelblaue Plastikabdeckung ohne Herstellerbezeichnung vom Verursacherfahrzeug ab. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell