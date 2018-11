POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar (Sch) Am Freitag 23.11.2018 gegen 5:30 Uhr kommt es auf der B 241, Höhe Ortseingang Uslar, von Bollensen kommend, im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Lkw. Am Lkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Pkw mit Anhänger setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schaden ca. 500,- EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell