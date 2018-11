Osterode (ots) - BAD GRUND (wit) Im angegebenen Zeitraum ereigneten sich diverse Sachbeschädigungen an PKW in der Langen Straße sowie Neustadt. Die tatbetroffenen Fahrzeuge wurden zum Teil zerkratzt. Des Weiteren wurden auch die Reifen zerstochen. Der oder die unbekannten Täter entfernten sich unerkannt von den Tatörtlichkeiten. An den PKW entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Osterode oder der Polizei in Bad Grund in Verbindung zu setzen.

