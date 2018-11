POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Im Strange, 21.11.18, 08.15 Uhr - 08.45 Uhr

OSTERODE (US) Die Geschädigte meldete einen Schaden an ihrem PKW, den sie in Osterode, auf dem Herkules-Parkplatz auf der linken Seite, gg. 08.15 Uhr abgestellt hatte. Als sie gg. 08.45 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der rechten Stoßstangenkante eine deutliche Delle fest. Aufgrund der Höhe des Schadens kann davon ausgegangen werden, dass dieser durch einen PKW verursacht wurde. Der unbekannte Fahrer hatte sich nach dem Anstoß von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 3000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

