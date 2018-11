POL-NOM: Geschwindigkeitskontrolle

Osterode (ots) - Osterode, K 431, zw. Dorste und Förste, 22.11.18, 09.45 Uhr - 11.10 Uhr

OSTERODE / K 431 (US) Mit dem Handlasermessgerät wurde am Mittwoch, v. 09.45 Uhr - 11.10 Uhr der Verkehr auf der K 431 überwacht. In dem 70 km/h-Bereich waren 5 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Flotteste passierte die Messstelle mit 97 km/h. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.

