POL-REK: 180503-1: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Autofahrer (31) ist am Mittwochabend (02. Mai) auf der Luxemburger Straße mit einem Motorrad zusammen gestoßen. Dabei wurde der 34-jährige Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Autofahrer fuhr um 19:50 Uhr auf der Landesstraße (L) 33 aus Richtung Friesheim auf die Kreuzung Luxemburger Straße zu. Seine Ampel zeigte Rotlicht an. Nach Angaben des 31-Jährigen hat die Bremse nicht mehr funktioniert, so dass er ungebremst in den Kreuzungsbereich fuhr. Der 34-Jährige fuhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Lechenich. Er sah den herannahenden Autofahrer, versuchte noch stark zu bremsen, kollidierte aber im Kreuzungsbereich mit dem Auto. Ein Rettungswagen brachte den nach dem Sturz schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Ihn brachte ebenfalls ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte Teile des Kreuzungsbereichs für die Dauer der Unfallaufnahme und stellte das Auto für weitere Untersuchungen sicher. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (wp)

