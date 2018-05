POL-REK: 180502-2: Mit über 2 Promille am Steuer/ Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In Brühl und Frechen haben Polizeibeamte am Dienstag (1. Mai) zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Die Beamten hielten gegen 03:10 Uhr auf der Alte Bonnstraße in Brühl ein Auto an. Der Fahrer (31) schwankte stark, als er sein Auto verließ. In seiner Atemluft nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest war erst circa eine Stunde später möglich. Dieser ergab 2,32 Promille. Zuvor entnahm ein Arzt dem 31-Jährigen auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Am Abend gegen 21.00 Uhr kontrollierten Beamte auf der Aachener Straße in Frechen in Höhe der Tankstelle einen Autofahrer. Auch hier rochen sie Alkohol im Atem des 40-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,26 Promille. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten die Führerscheine der beiden Männer sicher. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell