POL-REK: 180502-1: Auto bei Firmeneinbruch gestohlen- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte sind am verlängerten Wochenende (27. April bis 01. Mai) in eine Werkhalle mit Bürogebäude eingebrochen. Sie entwendeten ein Firmenfahrzeug und Bargeld. Der Firmeninhaber verließ das Bürogebäude am Freitag (27. April) gegen 15:30 Uhr. Als er am frühen Abend des 01. Mai wieder zu seiner Firma kam, bemerkte er, dass ein Mercedes (schwarze E-Klasse) nicht mehr auf dem Firmenparkplatz stand. Die Täter gelangten gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude. In einem Büro fanden sie die Autoschlüssel und eine Geldkassette mit Bargeld. Mit der E-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen BM-TH2881 fuhren sie in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem entwendeten Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder dem Notruf "110" zu melden. (wp)

