POL-NOM: Tatverdächtiger für Einbrüche in Uslar OT Verliehausen ermittelt

Uslar (ots) - (stü)Vor einigen Wochen berichtete die Polizei Uslar über mehrere Einbrüche, die sich in der Nacht zum 12.10.2018 im Uslarer OT Verliehausen zugetragen haben. Hierbei wurde gewaltsam in Einfamilienhäuser und in Vereinsheime eingebrochen und u.a. auch Bargeld entwendet. Einer der Geschädigten war durch Geräusche in seinem Wohnhaus wach geworden und hatte den Täter auf frischer Tat in seiner Wohnung betroffen. Der Einbrecher flüchtete jedoch unter Vorhalt eines Messers unerkannt. Im Verlauf umfangreicher, polizeilicher Ermittlungen durch Angehörige des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Uslar sowie der Kriminalpolizei aus Northeim und Einbeck konnte nunmehr ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der polizeilichen Erkenntnissen zufolge auch für weitere Einbruchdiebstähle im Landkreis Northeim als Täter in Betracht kommt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50 Jahre alten Südosteuropäer, der ohne festen Wohnsitz ist. Er ist als reisender Täter unterwegs und dürfte den Landkreis Northeim längst wieder verlassen haben. Sein aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

