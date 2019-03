Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Seniorin Opfer eines Trickdiebs, Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Rentnerin bestohlen (Zeugenaufruf)

Zu einem Trickdiebstahl, der sich am Freitagnachmittag in der Burgstaße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine über 90-jährige Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Parkplätze beim Finanzamt befand, warf für sie nicht erkennbar ein unbekannter Mann Münzgeld hinter der Frau auf den Gehweg. Dabei sprach er die Frau an und wies sie darauf hin, dass sie soeben Geld verloren habe. Als sich die Seniorin nach den Münzen bückte, entwendete der Mann aus deren Handtasche den Geldbeutel und rannte fort. Der Unbekannte war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet. Er dürfte zwischen 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Nach Angaben der Frau waren zur Tatzeit mehrere Passanten in der Nähe. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Tel: 07121/942-3333 zu melden. (jw)

Esslingen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag auf der B 10. Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr gegen 11.15 Uhr die Bundesstraße auf der linken Spur in Richtung Göppingen. Auf Höhe Pliensauvorstadt wechselte er auf die rechte Spur und übersah hierbei einen neben ihm befindlichen VW Passat eines 37-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Der Pkw überschlug sich und blieb quer zur Fahrbahn auf der Leitplanke auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Passats wurde bei dem Unfall schwer, seine 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Esslingen und der Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (jw)

Neuhausen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein 29 Jahre alter Fußgänger ist am frühen Freitagmorgen von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Kurz nach 5.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger VW Touran-Lenker die Plieninger Straße von Denkendorf herkommend. Auf Höhe der Omnibushaltestelle Schlosserstraße überquerte der dunkel gekleidete Fußgänger wohl unmittelbar hinter einem in Richtung Denkendorf fahrenden Auto die Fahrbahn und wurde dabei frontal vom VW erfasst. Der 29-Jährige, der offenbar ein Headset auf dem Kopf trug, wurde auf die Motorhaube aufgeladen und danach auf den Asphalt geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik. Am nicht mehr fahrtauglichen VW beläuft sich der Sachschaden auf rund 6.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Telefonbetrüger erlangt hohen Geldbetrag (Warnhinweis)

Ein Krimineller hat in mehrstündigen Telefongesprächen einen 64 Jahre alten Tübinger um mehrere hundert Euro betrogen. Der Englisch sprechende Unbekannte meldete sich am Mittwochvormittag telefonisch bei dem Mann, gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und gaukelte diesem Lizenzprobleme auf dessen Computer vor. Vermutlich über das Herunterladen von Software, das der 64-Jährige im Auftrag des Anrufers durchführte, erhielt der Betrüger Zugriff auf den Computer, um so bei der vermeintlichen "Lösung" der Probleme zu helfen. Das Opfer stellte dann bei einer späteren Überprüfung seines Online-Kontos fest, dass davon mehrere Abbuchungen erfolgt waren.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, sich auf derartige Anrufe einzulassen. Mitarbeiter von Softwarefirmen rufen unaufgefordert nicht zuhause an und bieten die Behebung von Problemen an, von denen der Betreffende noch gar nichts weiß. Gehen Sie keinesfalls auf irgendwelche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Geben Sie nie Konto-, Kreditkartendaten oder gar Ihr Passwort preis und überweisen Sie kein Geld. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden.

Falls Sie Opfer einer derartigen Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle. Um sich vor vergleichbaren kriminellen Aktionen zu schützen, empfiehlt es sich auch, entsprechende Begriffe oder Inhalte in Internet-Suchmaschinen einzugeben. Die Trefferliste zu den Begriffen "Microsoft+Anrufer" führt beispielsweise fast ausschließlich zu Warnmeldungen zu dieser Betrugsmasche. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Fahrzeug überschlagen

Bei starkem Regen ist es am Freitagmorgen auf der K 6903 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat. Eine 28 Jahre alte Skoda-Fahrerin fuhr gegen acht Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Wankheim in Richtung Kusterdingen. Am Ende einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Fahrzeug überschlug. Die Frau konnte von Ersthelfern aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Da zunächst ein brennender Pkw gemeldet worden war und der Verdacht bestand, dass die Verletzte eingeklemmt sein könnte, war auch die Feuerwehr vor Ort. (jw)

Rückfragen bitte an:



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell