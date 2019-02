POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Polizeipräsidium Mainz

Freitag, 22.02.2019, 12:30 Uhr

Am Freitagmittag kommt es in Mainz-Gonsenheim zu einem Trickdiebstahl. Ein Mann klingelt bei einer 87-Jährigen und gibt vor, dass er bei ihr wegen einer Wasserüberschwemmung in die Küche müsste. Die 87-Jährige lässt ihn daraufhin in die Wohnung. Er dreht die Wasserhähne im Badezimmer und in der Küche auf und fordert anschließend die Geschädigte auf, den Abfluss in der Küche zu beaufsichtigen. Dann fordert er 280 Euro für ein Bauteil. Als sie ihm erklärt, kein Geld zu haben gibt er an, zum Hausmeister zu gehen. Kurz darauf geht die 87-Jährige den Mann im Haus und näherem Umfeld suchen. Als sie in ihre Wohnung zurückkommt, fällt ihr auf, dass Wertgegenstände fehlen. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- Mann - circa 175 cm - dunkler Teint - grüne Arbeitsjacke oder Weste - dünne Arbeitshandschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

