Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung vor Mainzer Lokal, Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Altstadt) Am Samstag, 23. Februar, kurz vor 24 Uhr kommt es vor einem Lokal in der Weißliliengasse zu einer verbalen Auseinandersetzung. Aus einer Gruppe heraus wird einem 33-Jähriger unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Person des Täters geben können. Dieser wird als südländisch aussehend beschrieben, hatte kurze schwarze Haare und trug eine senffarbene Weste. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131-65-4110.

