Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau, 74-Jährige vergisst Portmonee mit EC-Karte und PIN

Mainz (ots)

Montag, 28.02.2019

In einem Einkaufsmarkt in Mainz-Weisenau legt eine Weisenauerin am Montag ihr Portmonee an einer Obsttheke ab. Als sie sich kurz danach wieder daran erinnert, ist es aber unauffindbar. Sie erstattet unmittelbar danach Anzeige bei der Polizei, versäumt es aber, die im Portmonee befindliche EC-Karte durch ihre Bank sperren zu lassen. Mittlerweile hat der unbekannte Täter Geld von ihrem Kontoabbuchen können. Dies wurde ihm allerdings besonders leicht gemacht, da die Geschädigte auch ihre Pin in ihrem Portmonee aufbewahrt hatte und der Täter diese lediglich am Bankautomaten eingeben musste. Die Polizei weist regelmäßig daraufhin, Geheimzahlen und PINS getrennt von den jeweiligen Bezahlkarten aufzubewahren. Sollte einmal eine Karte, ein Ausweisdokument oder auch ein handy weg sein, kann jederzeit der zentrale Sperrnotruf Tel.: 116 116 gewählt werden. Weitere Informationen findet man hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/zentraler-sperr-notruf/

