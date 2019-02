Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus

Mainz (ots)

Donnerstag, 21.02.2019, 15:12 Uhr

Ein 39-Jähriger Fahrradfahrer befährt die Binger Straße. Auf Höhe der Kreuzung Binger Straße und Am Linsenberg möchte er die Straße Am Linsenberg überqueren. Die Ampel zeigt für Fahrradfahrer und Fußgänger Rot. Beim Versuch die Straße zu überqueren, übersieht er den von links kommenden und bevorrechtigten Linienbus. Dieser bremst ab, aber es kommt trotzdem zum Zusammenstoß. Die Frontscheibe des Busses wird beschädigt. Der 39-Jährige Fahrradfahrer und ein Fahrgast im Bus werden leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell