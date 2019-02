POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Ausland, Vermeintliches Wohnungsangebot entpuppt sich als Betrug

Polizeipräsidium Mainz

Mainz-Neustadt - Ausland, Vermeintliches Wohnungsangebot entpuppt sich als Betrug

Donnerstag, 21. Februar 2019

Weil er in Mainz wohnhaft werden will, nimmt ein aus dem arabischen Raum stammender Arzt über das Internet Kontakt zu einem vermeintlichen Wohnungsanbieter auf. In den Verhandlungen fordert der Anbieter 800,-EUR Kaution per Auslandsüberweisung. Diese tätigt der Arzt und setzt sich wenige Tage später in ein Flugzeug nach Mainz um absprachegemäß die Wohnung zu übernehmen. In Mainz stellt der junge Arzt dann fest, dass die Wohnung nicht existiert und der vermeintliche Wohnungsanbieter mit betrügerischen Absichten gehandelt hat. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass dieser aus dem Ausland gehandelt hat. Die Kriminalpolizei warnt davor, auf vermeintliche Superschnäppchen bei Immobilienangeboten ausschließlich per Mail den Kontakt zum Anbieter aufzunehmen. Ob das Angebot tatsächlich existiert lässt sich nur vor Ort, an bzw. in der angebotenen Wohnung überprüfen.

